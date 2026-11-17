Живущая в Польше украинка сдала своего молодого человека правоохранителям из-за его измены, теперь его должны депортировать в Украину, сообщила польская полиция.

По данным ведомства, в городе Константинув-Лодзинский 34-летняя гражданка Украины застала своего 23-летнего возлюбленного с другой женщиной и вызвала полицию, так как знала, что молодой человек находится в розыске.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что украинец ранее получил предписание покинуть Польшу, но не выполнил его. Они задержали его и отправили под арест на 10 суток, после чего его ожидает депортация.

Ранее сообщалось, что 62-летнего гражданина Украины депортировали из Польши после того, как он оттолкнул полицейского во время разбирательства из-за неправильно припаркованного грузовика.

Напомним, по данным МВД Польши, за первую половину 2026 года из страны было выслано шесть тысяч иностранцев, при этом основную массу депортированных составили украинцы.