В ЛНР задержали гражданина Украины, который шпионил за российскими военнослужащими для СБ Украины. Об этом в субботу сообщили в региональном УФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществлявшего сбор и передачу информации военного характера», – рассказали в российской спецслужбе.

Задержанным оказался житель Свердловского района ЛНР. Он передавал Киеву данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВС РФ. На основе этой информации противник планировал нанести удары по указанным объектам.

Также мужчина снабжал Киев контентом, имитирующим поддержку местным населением Украины. Для этого он записывал видеоролики на территории города Свердловска.

На злоумышленника завели уголовное дело за шпионаж и оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее стало известно, что в ДНР предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего.