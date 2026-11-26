Операторы связи включили аварийный роуминг в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба оператора «Миранда».

«Операторы включили аварийный роуминг в Крыму и Севастополе, чтобы жители и гости полуострова оставались на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества», — сказано в публикации.

Как уточняется, в режиме аварийного роуминга есть доступ к голосовым вызовам и СМС без дополнительной платы.

Аварийный роуминг является технологией переключения телефона на другую доступную сеть, когда сеть оператора абонента недоступна.

Ранее 26 ноября сообщалось, что Крым и Севастополь остались без электроснабжения. Причиной отключения стала авария на энергообъектах за пределами полуострова.