В Краснодаре в четверг, 26 ноября, ушел из жизни известный кубанский предприниматель и ресторатор Олег Троян, стоявший у истоков популярной сети заведений Madyar. Печальное известие подтвердила его бывшая коллега, креативный продюсер Ангелина Стипиди. Причины кончины предпринимателя официально не разглашаются.

«Он подбрасывал вероломные идеи, расширял мировоззрение парой фраз. Он порой был резким и требовательным. Сейчас я вижу — это была его человеческая искренность», — поделилась воспоминаниями о бизнесмене Ангелина Стипиди в соцсети.

Свой путь в индустрии гостеприимства Олег Троян начал в 2001 году и на протяжении более чем двадцати лет развивал семейное дело вместе с супругой Еленой. За два десятилетия супругам удалось выстроить масштабную сеть, объединившую свыше двадцати ресторанов, кафе и кондитерских как на территории Краснодарского края, так и за пределами России — на Сейшельских островах.

Ранее, в июне 2026 года, в Омске на 58-м году жизни скончался известный ресторатор и предприниматель Олег Лобов, писал aif.ru. Выпускник исторического факультета ОмГУ начал карьеру в торговле и мукомольном производстве в 1990-х, а в 2001 году открыл свой первый крупный проект — заведение «Мельница». Позднее бизнесмен запустил ресторан-пивоварню «У Пушкина» и PUSHKIN pub & club, получив признание коллег за ставку на высокий уровень сервиса и оригинальные концепции.