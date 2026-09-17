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Ресторатор Бухаров объяснил, почему россияне реже ходят в рестораны

magnific.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Распространение готовой еды в супермаркетах и сервисов доставки меняет привычки посетителей общепита, рассказал KP.RU президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По данным «Чек Индекс», число покупок в ресторанах в августе сократилось на 12% год к году, в кафе и столовых на 4%, а в фастфуде на 8%. При этом бары показали рост на 6%.

Бухаров связывает снижение посещаемости в том числе с тем, что людям стало проще приобрести готовую еду в магазине или заказать доставку. Из-за этого походы в заведения становятся реже, а сами посетители сокращают количество заказанных блюд.

Бары и кофейни, по его словам, сохраняют преимущество как места для общения, где посетитель может комфортно провести время даже с небольшим заказом.

Эксперт также ожидает дальнейшего развития заведений самообслуживания, где посетители сами получают и разогревают еду без участия официантов.
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