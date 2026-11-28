Мастер из китайского поселка Имяньпо, представляющий фабрику «Чанъин», Юй Цзин заявила, что традиционная русская матрешка может служить действенным способом борьбы со стрессом. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Как объяснила Цзин, если постепенно разбирать расписную игрушку, созданную вручную, снимая за слоем слой, у человека появляется возможность выплеснуть накопившиеся эмоции, избавиться от напряжения и успокоиться.

«Открываешь матрешку, затем снова собираешь ее и можешь повторять это действие снова и снова. В этот момент ни о чем не думаешь, и все тревоги исчезают», - сказала мастер.

По словам Цзин, в Китае матрешка воспринимается не только как забава для детей: ей придают серьезное эмоциональное значение, а также ценят как сувенир на память.

Поселок Имяньпо, расположенный на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян рядом с российской границей, по китайским масштабам считается небольшим: там живет порядка 15 тысяч человек. При этом производством традиционных русских матрешек занят почти каждый пятый местный житель. Как подсчитали в Китае, на Имяньпо приходится примерно 90% матрешек, которые продаются на рынках страны и за рубежом. Местные умельцы уже много десятилетий не отступают от ручных способов изготовления.