Взрыв произошел в Киеве в субботу, когда в городе действовала воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее журналисты также передавали о взрывах в столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

Ранее в Верховной раде заявили, что Киев зимой может столкнуться с серьезными трудностями.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы самостоятельно подготовиться к «плохим сценариям» этой зимой.