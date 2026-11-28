Воздушную тревогу в Киеве объявили во второй раз за час, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Предыдущее предупреждение поступило около часа назад и действовало в течение 10 минут.

Во время первой тревоги в городе прогремели взрывы. В нескольких районах возникли перебои с электро- и водоснабжением. Местные власти признали, что в результате произошедшего был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее в Верховной раде заявили, что Киев зимой может столкнуться с серьезными трудностями.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы самостоятельно подготовиться к «плохим сценариям» этой зимой.