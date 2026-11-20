Солнечная активность продолжает резко меняться: периоды усиления вспышек сменяются заметным спадом. Ученые сравнили такую нестабильность с аритмией, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Накануне на Солнце произошла вторая по мощности вспышка с начала ноября. Ей присвоили класс М2.4. При этом событие не повлияло на Землю: плазменный выброс был направлен в сторону Меркурия.

Однако после вспышки активность звезды вновь пошла на спад. По данным лаборатории, за первые девять часов текущего дня по московскому времени не было зарегистрировано ни одной вспышки даже слабого С-класса.

Для сравнения, за предыдущий день ученые зафиксировали 12 вспышек, а в среду — 16.

В лаборатории отметили, что пока не берутся прогнозировать дальнейшее поведение Солнца. Ранее уже случалось, что после продолжительного затишья звезда вновь резко усиливала активность.

Ранее сообщалось, что на Земле произошла магнитная буря.