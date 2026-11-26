В Германии школьникам законодательно запретили закрывать лицо во время уроков — такое решение принял парламент федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Поправки были утверждены поздним вечером в среду, 25 ноября, голосами правящей коалиции Христианско-демократического союза (ХДС) и партии «Зеленые», сообщают журнал Der Spiegel — материал перевел aif.ru. Новые нормы вошли в пакет «Закона об укреплении образовательной справедливости и демократического образования».

В пояснительной записке разработчики документа указали, что школьное общение не сводится к восприятию одних лишь произнесенных слов, а требует считывания невербальных сигналов, в первую очередь языка тела и мимики. В связи с этим подростки обязаны приходить на уроки в одежде, которая не мешает их идентификации и живому взаимодействию с педагогами и сверстниками. Единственным исключением станут защитные маски и респираторы, необходимые по медицинским показаниям или при проведении опытов на уроках химии.

Помимо дресс-кода, реформа существенно расширяет полномочия школьных администраций по пресечению насилия и угроз в учебной среде. Теперь руководство школ сможет превентивно отстранять опасных учеников от посещения уроков на срок до четырех недель при наличии конкретных сигналов о срыве занятий.

Министр по делам школ региона Доротея Феллер подчеркнула, что каждое такое отстранение будет индивидуальным решением, а не автоматической санкцией, тогда как представители «Зеленых» и оппозиционной СДПГ напомнили о педагогической ответственности и необходимости последующего возвращения трудных подростков в школьный коллектив.

Принятые парламентом Северного Рейна — Вестфалии нормы закрепили на законодательном уровне сложившуюся ранее судебную практику региона. Как напоминает Der Spiegel, в конце 2024 года Административный суд Дюссельдорфа рассмотрел спор вокруг 17-летней учащейся профессионального колледжа и признал правомерным решение администрации учебного заведения не допускать девушку к занятиям в одежде, закрывающей лицо.

Споры вокруг религиозных головных уборов и дресс-кода в Германии регулярно доходят до судебных инстанций. Как сообщал aif.ru, в январе 2026 года Федеральный суд по трудовым спорам ФРГ приступил к рассмотрению дела жительницы Гамбурга, которой отказали в работе в службе досмотра аэропорта из-за фотографии в хиджабе. Земельный суд счел это дискриминацией и присудил женщине 3,5 тысячи евро компенсации, однако работодатель подал апелляцию, требуя распространить принцип нейтрального внешнего вида на частные охранные службы.