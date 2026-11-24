В Иране певицу Парасту Ахмади наказали 74 ударами плетью за опубликованное на YouTube выступление без хиджаба, сообщает KP.RU со ссылкой на Iran International.

Наказание исполнили 23 ноября. Поводом стал концерт, который прошёл 11 декабря 2024 года в старинном караван-сарае «Дейр-Гачин». Певица выступила в платье без рукавов и без головного платка.

«Публики в зале не было, однако запись выступления набрала свыше 3 млн просмотров», — говорится в публикации.

В июне 2025 года суд в Куме признал Ахмади и ещё восьмерых человек виновными в оскорблении общественной морали. Осуждённым также запретили покидать страну и выступать на публике в течение двух лет. Апелляция не была удовлетворена.