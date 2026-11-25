«Газпром» сообщил, что приход арктических холодов на территорию Европы вызвал новые рекордные показатели отбора голубого топлива из подземных хранилищ (ПХГ).

В сообщении компании указывается, что причиной очередных антирекордов по изъятию газа из хранилищ стала волна холодного арктического воздуха, накрывшая Европу.

Ссылаясь на сведения Gas Infrastructure Europe, «Газпром» констатировал, что 23 ноября объёмы изъятия из европейских ПХГ оказались самыми высокими за всю историю для этой даты. Показатель вырос почти вдвое относительно уровня предыдущего дня.

В заявлении также говорится, что уровень наполненности хранилищ Германии, чьи мощности считаются крупнейшими в Европе, по-прежнему падает и уже опустился до 55%. Из немецких ПХГ 23 ноября было отобрано рекордное для этой даты количество газа за весь период наблюдений. Схожий суточный антирекорд зафиксирован и во Франции.