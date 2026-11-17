Норвежская нефтегазовая компания Equinor, которая является крупнейшим поставщиком природного газа в Европе, сообщила о самой масштабной кибератаке на компанию.

«Equinor обнаружила продолжающуюся кибератаку на некоторые ИТ-системы», - говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что для нейтрализации атаки и восстановления полной работоспособности систем были мобилизованы все необходимые ресурсы.

В компании заверили, что хищения данных не зафиксировано, атака не повлияла на работу и производство компании. Органы власти проинформированы о кибератаке.

Ранее преподаватель программирования и ИТ-специалист Кирилл Ситнов заявил, что наступление цифрового апокалипсиса с полным отключением глобального интернета невозможно. Инфраструктура интернета децентрализована и разбросана по разным точкам, сказал он.