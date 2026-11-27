Сотрудники ритуального бюро в украинском городе Черкассы попытались привлечь клиентов необычной распродажей в честь «Черной пятницы». Покупателям предложили приобрести три гроба по цене двух, однако рекламная кампания вызвала негативную реакцию среди пользователей социальных сетей.

Для продвижения акции работники бюро сняли юмористический видеоролик и опубликовали его в TikTok. В кадре три девушки лежат в гробах, после чего по очереди поднимаются и рассказывают об условиях специального предложения. Согласно рекламе, при покупке трех изделий самое дешевое предоставляется бесплатно.

Авторы ролика подчеркнули, что скидка действует в рамках ежегодной распродажи и доступна ограниченное время. Однако подобный маркетинговый ход не все пользователи оценили положительно: рекламная публикация вызвала возмущение среди подписчиков, посчитавших подобный способ продвижения неуместным.

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