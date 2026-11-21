На аукционе в Великобритании продадут бриллиантовое кольцо одной из самых известных пассажирок «Титаника», который затонул в водах Атлантического океана в апреле 1912 года. Об этом пишет The Independent, материал перевел aif.ru.

«Ожидается, что бриллиантовое кольцо, которое носила одна из самых известных выживших при крушении „Титаника“, продадут на аукционе за сумму до 80 тысяч фунтов стерлингов (около 8,6 миллиона рублей — прим. ред.)», — говорится в материале.

Кольцо принадлежало британскому модельеру леди Люси Дафф Гордон. По данным издания, украшение известно в ее семье как «кольцо Титаника» и передавалось по наследству. Аукцион пройдет 21 ноября.

Леди Дафф Гордон путешествовала на «Титанике» вместе с мужем. Они были пассажирами первого класса и спаслись вместе с 10 другими людьми с помощью шлюпки, рассчитанной на 40 человек. Впоследствии появились слухи о том, что супруги подкупили экипаж и покинули место крушения.

Ранее сообщалось, что на аукционе продали картину Винсента Ван Гога «Цветущий каштан» за рекордную сумму.