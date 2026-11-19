Картина Винсента Ван Гога «Цветущий каштан» была продана на аукционе за 190,4 миллиона долларов. Она стала самым дорогим лотом текущего аукционного сезона и установила новый рекорд стоимости среди произведений художника, сообщает The Guardian.

Предыдущий рекорд принадлежал картине Ван Гога «Фруктовый сад, окруженный кипарисами», проданной за 117,2 миллиона долларов.

15 ноября потомки еврейской семьи Фишер потребовали от аукционного дома отказаться от продажи «Цветущих каштановых деревьев».

Ранее меч Дарта Вейдера продали на аукционе почти за $5 млн.