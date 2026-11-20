Мэр Парижа Эммануэль Грегуар, который опоздал на работу на три часа, мог проспать заседание городского совета из-за выхода видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI.

19 ноября, в день релиза новинки, глава французской столицы разместил в социальных сетях ролик, показывающий обратный отсчёт до начала продаж. Он сопроводил публикацию подписью «Давайте начнём!».

Утром 20 ноября Грегуар не явился на заседание, назначенное на 09:00. Он приехал на встречу только спустя три часа после её начала.

Напомним, ранее сообщалось, что Управление кадровой службы США опубликовало предупреждение для американских государственных служащих по поводу выхода GTA VI. Ведомство призвало чиновников не рассматривать релиз видеоигры как основание для перехода на удалённый режим работы.