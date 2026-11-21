Экс‑президента Бразилии Жаира Болсонару вновь перевели из тюрьмы в больницу. Причиной стали острые боли в животе. Об этом в соцсети X* сообщил его сын Карлос Болсонару.

«Мой отец только что снова отправился в больницу после сильных болей в животе», - отмечается в публикации.

Карлос также рассказал, что запросил разрешение сопровождать отца в медучреждении и получил согласие властей. Он выехал к больнице и пообещал регулярно делиться информацией о состоянии Жаира Болсонару.

Напомним, бывший президент Бразилии был осуждён по делу о попытке госпереворота после проигрыша на выборах 2022 года. Сам он все обвинения категорически отрицает. На здоровье Болсонару также сказываются последствие ножевого нападения, совершённого во время предвыборной кампании 2018 года.

Ранее сообщалось, что американского сенатора-демократа Криса Мерфи госпитализировали после инсульта.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.