В американском штате Флорида необычный котенок с тремя ушами нашел новый дом и заботливых хозяев, пишет New York Post.

Малыш появился на свет на заднем дворе дома Энтони Патетта. Мужчина заметил, что кошка-мать не обращает внимания на одного из своих детенышей, и решил забрать его к себе. Как рассказали владельцы изданию, новый питомец уже освоился в доме и подружился с другими кошками.

Это не первый случай появления необычных котят в США. В 2024 году в одном из американских приютов оказался котенок с четырьмя ушами.

Ранее в Мексике продавщица отбилась котенком от вооруженного грабителя.