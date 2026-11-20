Умерла Наталья «Морская пехота», которая прославилась несколько лет назад благодаря вирусному ролику. Об этом сообщают СМИ.

Женщина попала на видео, которое было снято в автобусе в Санкт-Петербурге. Пенсионерка, одетая в куртку камуфляжной расцветки и черный берет, представилась морской пехотой и командовала водителем и немногочисленными пассажирами. Ее фразы, среди которых «Я сказала — стартуем!», «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!», разлетелись по Сети и стали популярными. В перерывах между командами женщина вежливо спрашивала у соседей по автобусу, не дадут ли они ей денег, чтобы оплатить проезд.

Длительное время о судьбе героини ролика не было информации. Сейчас появились данные, что она скончалась в ноябре прошлого года, и ей было 72 года. Сообщается также, что в последние годы женщина, возможно, имела проблемы с психическим здоровьем.