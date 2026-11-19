Бывший судья Конституционного суда РФ Михаил Клеандров скончался на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба Института государства и права РАН.

«Институт государства и права РАН с глубоким прискорбием сообщает о кончине главного научного сотрудника, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора, судьи Конституционного суда Российской Федерации в отставке Михаила Ивановича Клеандрова», — говорится в публикации.

Прощание с Михаилом Клеандровым состоится в Москве 21 ноября.

Михаил Клеандров занимал должность судьи Конституционного суда с февраля 2003-го по август 2016 года. Он создал свыше 600 научных работ, включая фундаментальные монографии, учебники и научные статьи. За свою жизнь удостаивался ряда наград, в том числе орденов Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Является заслуженным юристом России и заслуженным деятелем науки страны.

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