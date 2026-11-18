Старший тренер краснодарского волейбольного клуба «Динамо» Павел Забуслаев умер на 49-м году жизни, сообщили на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Для нашей команды это тяжелая утрата. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Павла Юрьевича», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Забуслаев ушел из жизни 17 ноября.

В волейбольном клубе «Северянка», где он начинал тренерскую карьеру, сообщили, что Забуслаев скончался «после продолжительной болезни», не уточнив подробности.

Известно, что Забуслаев в качестве главного тренера провел с «Динамо» Краснодар 107 игр в чемпионате и кубке России. Он также работал как помощник с тренерами Авиталом Сэлинджером и Константином Ушаковым.

Ранее сообщалось, что в возрасте 95 лет скончался заслуженный тренер РСФСР по лыжному двоеборью Леонид Баранов.