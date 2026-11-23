В возрасте 78 лет умер главный редактор журнала «Знамя», литературный критик и историк литературы Сергей Чупринин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил писатель Денис Драгунский.

«Главный редактор журнала "Знамя", выдающийся исследователь истории современной русской литературы, автор бесценных справочников и словарей, прекрасный критик, замечательный организатор литературной работы, лектор, педагог и просто очень хороший человек», — так Драгунский охарактеризовал Чупринина.

Чупринин родился 29 ноября 1947 года в Архангельской области. Он окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, после чего отучился в аспирантуре Института мировой литературы Академии наук СССР.

Пост главного редактора литературного журнала «Знамя» Чупринин занимал с 1993 года.