Основатель Нового театра кукол Краснодара, заслуженный деятель искусств России Анатолий Тучков ушел из жизни на 79-м году. Об этом сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

По ее словам, Тучков был выдающимся деятелем театрального искусства, сочетавшим в своей профессии таланты режиссера, актера и педагога.

Лапина подчеркнула, что мастер посвятил сцене более полувека. За годы работы он поставил спектакли, которые полюбились нескольким поколениям зрителей Кубани.

Министр также отметила преданность Тучкова избранному делу и его многолетний созидательный труд, оставивший заметный след в культурной жизни региона.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Анатолия Семеновича, его коллегам, ученикам и всем, кто знал и ценил его. Светлая память», — написала Лапина.

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