Долг жителей Украины за коммунальные услуги достиг 2,2 миллиарда долларов. Такие цифры по состоянию на 30 сентября текущего года обнародовал Госстат страны.

За отопление и горячую воду украинцы задолжали 31,4 миллиарда гривен, за газ - 27,6 миллиарда гривен, за содержание многоквартирных домов - 10,3 миллиарда гривен, за электроэнергию - 16,6 миллиарда гривен, за водопровод и канализацию - 11,9 миллиарда гривен, за вывоз бытовых отходов - 3,6 миллиарда гривен.

Обща сумма долга достигла 101,4 миллиарда гривен, или почти 2,26 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что в Киеве рестораны закрываются и переезжают на запад Украины.