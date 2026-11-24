Дети, которые чаще ели фрукты и рыбу в возрасте семи-восьми лет, впоследствии реже сталкивались с болезнью Крона. К такому выводу пришли исследователи, изучившие данные почти 112 тысяч участников из Норвегии, Дании и Швеции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gut, передают «Известия».

Анализ показал, что у детей, регулярно употреблявших фрукты, относительный риск развития болезни Крона был на 34% ниже, а у тех, кто чаще ел рыбу, — на 35%. В подростковом возрасте связь между употреблением фруктов и снижением риска сохранялась, однако для рыбы статистически значимой зависимости не обнаружили. При этом частое употребление фруктов в семь-восемь лет оказалось связано с повышенным расчетным риском язвенного колита, но исследователи допускают, что эта зависимость могла быть случайной.

Оптимальный ужин должен обеспечивать сытость, но не перегружать желудок перед сном. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

Она посоветовала выбирать умеренные порции нежирных белковых продуктов и овощей. По ее словам, ужинать желательно за два-три часа до сна, а при склонности к изжоге — за три-четыре часа. Среди подходящих блюд специалист назвала запеченную рыбу с овощами, омлет с зеленью, птицу с гречкой, овощное рагу с индейкой или тофу, а также творог и натуральный йогурт.

Врач предупредила, что переедание, жирная и жареная пища, острые соусы, алкоголь и газированные напитки могут провоцировать тяжесть и изжогу. При этом полностью отказываться от вечерней еды не стоит, поскольку голод способен мешать засыпанию. Если перед сном возникает сильное чувство голода, допустим небольшой перекус. Устинова также рекомендовала обратиться к врачу, если изжога появляется два и более раз в неделю, будит ночью или сопровождается затруднением глотания, рвотой, необъяснимым похудением, черным стулом либо болью в груди.

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