Вздутие живота даже после небольшой порции еды может быть связано с заглатыванием воздуха, запором или повышенным напряжением мышц тазового дна. Об этом гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал «Ленте.ру».

По словам врача, заглатывание воздуха, или аэрофагия, часто происходит из-за слишком быстрого приема пищи и употребления газированных напитков. Попавший в пищеварительный тракт воздух может вызывать ощущение распирания независимо от количества съеденного.

Еще одной причиной специалист назвал запор. В этом случае скопившиеся газы занимают пространство в брюшной полости, а поступление новой пищи повышает давление и усиливает чувство вздутия.

Кроме того, проблема может возникать из-за чрезмерного напряжения мышц тазового дна, характерного для людей с сидячим образом жизни. Если эти мышцы и анальный сфинктер не расслабляются, человеку становится трудно выпускать газы, пояснил Симаков.

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