За последние полтора десятилетия британские подростки стали реже употреблять алкоголь и курить, однако на этом фоне у них резко возросло число эмоциональных трудностей и симптомов гиперактивности. Соответствующее исследование опубликовано в журнале European Journal of Epidemiology (EJE), передают «Известия».

Отмечается, что доля молодых людей с повышенным уровнем эмоциональных проблем увеличилась более чем вдвое и достигла 27% процентов к 2024 году. При этом ухудшение психологического состояния происходило параллельно со снижением различных форм рискованного поведения и улучшением отношений с родителями.

В масштабную работу вошли данные более 16 тысяч подростков в возрасте от 10 до 15 лет за период с 2009 по две 2024 год. Авторы исследования пока не установили точные причины расхождения этих тенденций, но исключили возможность объяснить всю динамику исключительно последствиями пандемии. Ученые подчеркнули, что высокие баллы в опросниках указывают на выраженные симптомы.

Подростки в возрасте от 13 до 15 лет особенно уязвимы перед влиянием деструктивных сообществ, а их интерес к таким группам чаще связан не с врожденной агрессией, а с желанием найти признание и почувствовать себя частью коллектива. Об этом сообщила РИАМО кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Юлия Валькова.

По ее словам, подобные сообщества эксплуатируют естественные возрастные потребности и предлагают простые и быстрые решения сложных внутренних проблем, а жестокость в них становится способом получить статус среди сверстников. Четкой идеологии такие группы могут не иметь и привлекают обещанием понимания, а также возможностью выплеснуть гнев, обиду или чувство несправедливости.

Наиболее уязвимым специалист назвала возраст от 12 до 18 лет, при этом мальчики чаще становятся объектами вербовки в сообщества, связанные с насилием. Среди факторов риска Валькова выделила отсутствие доверительных отношений с родителями, слишком жесткое или, напротив, попустительское воспитание, сложное материальное положение семьи, а также опыт травмы, насилия, социальной изоляции или отвержения.

Повышают восприимчивость к влиянию деструктивных групп и отсутствие планов на будущее, и ориентация исключительно на сиюминутные удовольствия. Подростки, чувствующие себя чужими в семье или школе, часто ищут альтернативу, где им предложат признание, и такая группа становится заменой здоровых отношений, пояснила эксперт.

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