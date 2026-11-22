В России 22 ноября отмечают День психолога. В последние годы обращение к специалистам по вопросам ментального здоровья становится все более привычным, особенно среди молодежи. Представители поколения Z приходят на консультации не только в кризисных ситуациях, но и для того, чтобы лучше понять себя. Об этом пишет URA.RU.

Зумеры активнее других поколений обращаются за психологической помощью и в среднем посещают пять консультаций. Растет и рынок соответствующих услуг. Весной 2025 года его объем оценивался в 20,5 млрд рублей, увеличившись за год почти на 20%. Аналитики прогнозировали дальнейший ежегодный рост примерно на 15%.

На растущий спрос реагируют работодатели, которые все чаще включают консультации психологов в программы добровольного медицинского страхования.

Психолог Динара Камаева объясняет популярность консультаций среди молодежи тем, что зумеры выросли в условиях, когда разговоры о депрессии, тревожности и эмоциональном выгорании перестали быть необычными. При этом дополнительную нагрузку создают социальные сети, постоянный поток новостей и сравнение себя с окружающими.

«Сегодня человек практически не выходит из информационного пространства. Даже отдыхая, он продолжает получать сообщения, новости и чужие мнения», — отметила Камаева.

По ее мнению, зумеры не слабее предыдущих поколений, а просто иначе относятся к собственным переживаниям и охотнее обращаются за помощью. Для поддержания психологического здоровья специалист также рекомендует полноценный сон, живое общение и отдых от цифровой среды.

Аналитический психолог Юлия Трямкина считает, что одной из главных проблем поколения Z стала неопределенность будущего. Молодым людям приходится самостоятельно выбирать жизненный путь, поскольку привычные сценарии больше не воспринимаются как обязательные.

Тревогу также усиливает сравнение себя со сверстниками и образами из социальных сетей. За демонстрацией успеха и положительных эмоций могут скрываться усталость, одиночество и сомнения в себе.

Изменились и требования к психологам. Зумеры чаще выбирают специалистов, которые понимают их образ жизни, говорят с ними на одном языке и не выступают в роли всезнающих наставников. Нередко знакомство с психологом начинается с его страниц в социальных сетях.

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