Гипотетическая первичная черная дыра размером с атом, но массой астероида, может поглотить часть звезды изнутри и спровоцировать ее разрушение. Об этом говорится в исследовании физиков из Массачусетского технологического института и других научных организаций, опубликованном в The Astrophysical Journal, передают «Известия».

Компьютерное моделирование такой ситуации показало, что процесс может завершиться мощным взрывом с интенсивным излучением. По расчетам ученых, черная дыра способна постепенно поглощать звездное вещество, накапливая массу в течение миллионов лет. Если звезда достаточно быстро вращается, вокруг черной дыры сформируется диск из газа, который приведет к появлению мощных струй вещества. Они могут разрушить звезду за несколько десятков секунд, сопровождая процесс синим, ультрафиолетовым, рентгеновским и гамма-излучением, а позднее оптическими, инфракрасными и радиосигналами. Обнаружение подобных явлений поможет исследователям искать первичные черные дыры, которые рассматриваются в качестве возможных кандидатов на роль темной материи.

При падении в большую черную дыру человек увидел бы, как внешняя Вселенная постепенно сжимается, а звездное небо схлопывается в точку. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор физико-математических наук, директор Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ, член-корреспондент РАН Константин Постнов.

По его словам, у массивных черных дыр пересечение горизонта событий не сопровождается разрушением человека, поскольку приливные силы на этой границе остаются конечными. Опасность представляет разница гравитационного притяжения, которая растягивает тело и приводит к так называемой «спагеттификации». Для небольших черных дыр этот эффект может оказаться смертельным еще до пересечения горизонта, тогда как в крупных человек способен пройти его без повреждений. Однако выбраться обратно невозможно, поскольку за горизонтом событий не могут выйти наружу ни вещество, ни свет, ни сигналы.

Ранее эксперт Анатолий Черепащук допустил существование одной звезды внутри другой.