Внутри красного гиганта может находиться нейтронная звезда, которая может постепенно сблизиться с его ядром. Об этом научный руководитель ГАИШ МГУ Анатолий Черепащук рассказал сайту MK.ru, комментируя теорию существования подобных двойных звездных систем.

Поводом для ее обсуждения стало обнаружение в галактике Андромеды необычной двойной звездной системы, получившей название «звездная матрешка». Астрономы предположили, что внутри красного гиганта находится другая звезда, вращающаяся вокруг его ядра и выделяющая большое количество энергии.

По словам ученого, такие объекты могут образовываться, когда небольшая звезда проникает в атмосферу своего крупного компаньона и постепенно тормозится во внешних оболочках. Согласно одной из теорий, оказавшись внутри гиганта, она может медленно двигаться к его центру. При этом подобная система способна существовать очень долго.

Черепащук отметил, что возможность существования нейтронной звезды внутри звезды-гиганта предсказал Лев Ландау еще в 1930-х годах. Позднее Кип Торн и Анна Житков рассчитали продолжительность существования таких систем и показали, что они могут оставаться стабильными достаточно долго для наблюдений.

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