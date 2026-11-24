Телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) сообщила, что решение о включении ее в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) стало для нее неожиданностью. Она отметила, что рассчитывает заниматься в Совете не только темой защиты семей, родительства и детства.

«Это было неожиданно, я очень взволнована и вдохновлена… Поскольку я много лет в своих проектах занимаюсь темой семьи, родительства и детства, мое участие в Совете, думаю, может быть связано с этим», - написала она в канале в мессенджере «Макс».

Тутта Ларсен отметила, что ей не хотелось ограничиваться только этой темой. Она выразила надежду, что сможет найти те проекты, в которых принесет пользу стране и людям.

Телеведущая также отметила, что выполнением основных задач СПЧ занимаются достойные люди, возможность присоединиться к ним она назвала большой честью.

«Это огромное доверие и серьезная ответственность», - подчеркнула Тутта Ларсен.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин своим указом включил телеведущую Татьяну Романенко в состав СПЧ. В обновленный состав Совета вошли также академик РАН, директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова Сергей Куцев, главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров, вице-президент ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» Анна Данилова.