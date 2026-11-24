Президент России Владимир Путин включил телеведущую Тутту Ларсен (Татьяну Романенко) в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Помимо Романенко, в обновленный состав Совета вошли академик РАН, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова Сергей Куцев, директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров, а также вице-президент Национальной ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» Анна Данилова.

В то же время из состава СПЧ выведены Ян Власов, Максим Замшев, режиссер Александр Сокуров и адвокат Владимир Ряховский.

Ранее председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев предупредил об опасности чрезмерного доверия ИИ.