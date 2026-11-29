Суд Флоренции признал право 79-летнего жителя города Форте-дей-Марми на компенсацию в размере €1,18 млн за гибель четырех родственников во время нацистской бойни в 1944 году. Германия также должна выплатить проценты, начисляемые с 2022 года. Об этом сообщает газета Tirreno.

Мужчина подал иск как наследник своего отца, который пережил расправу и умер в 1976 году. В результате расправы погибли его 63-летняя мать, 39-летняя жена и двое детей.

12 августа 1944 года немецкие войска в ходе операции против партизан и поддерживавшего их местного населения убили 560 человек в итальянском городе Сант-Анна-ди-Стаццема. Большинство погибших составляли пожилые люди, женщины и дети.

Суд указал, что массовое убийство является установленным военным преступлением. В решении также упоминается приговор военного трибунала Специи от 20 сентября 2005 года, которым несколько немецких офицеров и унтер-офицеров СС были заочно приговорены к пожизненному заключению.

После вступления решения в силу мужчина сможет получить компенсацию из специального фонда, созданного для возмещения ущерба жертвам военных преступлений нацистской Германии в период со 2 сентября 1939 года по 8 мая 1945 года.

Ранее стало известно, что старейшая жительница Дании Кирстен Швальбе во время Второй мировой войны занимала руководящие должности в Национал-социалистической рабочей партии Дании.