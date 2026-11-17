Старейшая жительница Дании, 112-летняя Кирстен Швальбе, во время Второй мировой войны занимала руководящие должности в Национал-социалистической рабочей партии Дании (DNSAP). Об этом сообщило издание Frihedsbrevet, изучившее документы государственного архива страны.

Выяснилось, что с августа 1943 года по июль 1944-го Швальбе исполняла обязанности главы местного отделения партии в городе Хольстебро, а также руководила ее женской группой. Ее покойный муж тоже занимал руководящий пост в DNSAP.

Ранее Швальбе признавала, что состояла в нацистской партии, но утверждала, что вступила в нее по настоянию супруга. Сейчас женщина отказывается от комментариев. Ее семья попросила журналистов учитывать состояние ее здоровья.

Недавно в Дании выпустили биографию долгожительницы. В издательстве Gyldendal заявили, что ни авторы книги, ни представители издательства не знали о ее нацистском прошлом. Сейчас они решают, что делать с опубликованной книгой.

В мае 2026 года Кирстен Швальбе и ее 104-летний брат Бертель установили мировой рекорд, став старейшими в мире братом и сестрой.

Ранее сообщалось, что 97-летний житель США умер под песню «Остаться в живых» в день рождения.