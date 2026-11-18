Участникам торжественного приема для лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне предложили блюда китайской и международной кухни. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

В меню праздничного вечера вошли жареные лобстеры с имбирем и зеленым луком, приготовленный на пару морской окунь с соевым соусом, а также традиционные кантонские закуски дим-самы. Кроме того, гостям подали говяжьи стейки с грибами.

Сопровождали ужин вина из китайского региона Нинся. Издание отметило, что подобные официальные мероприятия в Китае обычно предусматривают сочетание национальных кулинарных традиций с элементами международной гастрономии, подчеркивая особенности местной культуры и гостеприимства.

Ранее заместитель директора Центра европейских и международных исследований ВШЭ Александр Королёв рассказал, что личное участие Владимира Путина в саммите АТЭС подчёркивает стратегический интерес России к развитию транспортных проектов и экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.