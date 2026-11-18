Президент России Владимир Путин встретился в Шэньчжэне с лидерами Китая и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Правда, пока не на трёхсторонних переговорах, а на торжественном приёме, который Си устроил для гостей саммита АТЭС.

Трамп прилетел в Шэньчжэнь последним

Председатель Китая Си Цзиньпин устроил ему пышную встречу, помимо всего прочего, лично поприветствовав у трапа самолета. Это ответный жест: Дональд Трамп в сентябре этого года во время визита китайского лидера в США тоже лично встретил его на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

Но до встречи в аэропорту Си провел полноценные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Помимо общения в расширенном составе, переговоры двух лидеров прошли за завтраком в узком кругу, где вместе с ними было всего по два члена их команд. С российской стороны это были глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как рассказал Ушаков, в разговоре между собой Путин и Си затронули и предстоящую трёхстороннюю встречу с Трампом.

«Было бы странно, если бы председатель и президент это бы не затронули. Но никакой сверки часов, никакого распределения ролей не было. То есть никто не говорил: „Ты скажешь это, я скажу это“, этого не было, конечно», — объяснил он журналистам, что происходило за закрытыми от СМИ дверями.

По словам дипломата, три лидера сами будут определять продолжительность официальной трёхсторонней встречи. Но главы России, Китая и США встретились втроём уже вечером 18 ноября во время совместного фотографирования.

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На приём собрались все лидеры, приехавшие на АТЭС

Приёмы такого рода традиционно проводятся хозяевами саммитов. В данном случае он прошел в честь гостей АТЭС, а радушным хозяином выступил Си Цзиньпин, который встречал съезжающихся лидеров вместе со своей супругой.

Впервые все вместе Путин, Трамп и Си увиделись перед торжественной церемонией фотографирования. Путин и Трамп пожали друг другу руки. Это была их первая очная встреча после саммита на Аляске в августе 2025 года. Они кратко переговорили «на ногах», как пояснил Ушаков.

На самом приёме возможности продолжить разговор у них уже не было, потому что президента России и президента США рассадили за разные столы. Однако на 19 ноября запланирована их двусторонняя встреча один на один — перед трёхсторонними переговорами с китайским коллегой.

Сам приём проходил в Центре международных обменов в Шэньчжэне. В нём участвовали не только лидеры, но и главы делегаций. Си произнес небольшую речь и предложил выпить за процветание АТЭС.

Угощали гостей традиционной китайской кухней. Так, был суп с рыбьим пузырём и китайскими оливками. Подавали лобстера с имбирём и говяжий стейк с грибами. Также можно было отведать сморчков с каштанами и трио димсамов. В качестве напитков — китайские вина.

Пока гости были за столом, их развлекал оркестр, который подготовил музыкальную композицию под каждую страну-участницу. Россию представила «Вечерняя песня», США — We Are the World, Корею — народная «Ариран». Были выступления артистов Пекинской и Кантонской оперы.