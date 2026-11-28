Профсоюзы объявили о запланированной перед Рождеством четырехдневной забастовке сотрудников парижских аэропортов.

«Профсоюзы CGT и FO только что подали уведомление о проведении забастовки с пяти утра четверга 17 декабря до полуночи воскресенья 20 декабря», - говорится в заявлении профсоюзов.

По информации СМИ, ожидается, что участниками забастовки станут сотрудники, задействованные в обеспечении работы аэропортов.

Они намерены добиваться увеличения компенсаций затрат на дорогу до работы и найма дополнительных работников для снижения нагрузки.

Ранее сообщалось об общенациональной забастовке, охватившей более сотни городов Италии.