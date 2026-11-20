Работники транспорта, медики и педагоги вышли на забастовки в Италии, требуя пересмотреть бюджетные приоритеты правительства, сообщает KP.RU со ссылкой на агентство Adnkronos.

Уточняется, что акции охватили более ста городов. Их инициатором стала Всеобщая итальянская конфедерация труда.

Протестующие выступают против проекта бюджета на следующий год, который подготовило правительство Джорджи Мелони. По данным публикации, документ предусматривает сокращение финансирования социальной сферы, здравоохранения и образования при увеличении военных расходов.

К шествиям присоединились студенты, общественные организации, другие профсоюзы и представители оппозиционных партий. Участники требуют направить больше средств на социальные нужды.