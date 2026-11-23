В декабре в европейской части России ожидается неустойчивая погода с чередованием похолоданий и оттепелей. Об этом «Известиям» сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

Он отметил, что среднемесячная температура в европейских регионах, на Урале и юге Сибири может оказаться выше климатической нормы. По словам синоптика, температурные колебания будут связаны с влиянием Атлантики. Периоды сильного холода сменятся западным переносом воздушных масс и приходом циклонов с теплым ветром. При этом, согласно долгосрочному прогнозу Росгидромета, на большей части России температура ожидается около климатической нормы, а на северо-западе европейской территории — выше нее.

Устойчивый снежный покров в Центральной России сформировался в сроки, близкие к средним многолетним показателям, и сохранится до конца сезона. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал сайту MK.ru.

По словам метеоролога, зима в Центральной России ожидается немного теплее климатической нормы, а количество осадков может превысить средние показатели. При этом сезон будет отличаться резкими перепадами температуры, частыми похолоданиями и оттепелями, которые могут сопровождаться дождями и смешанными осадками. Кроме того, из-за таяния снега средняя высота снежного покрова может оказаться ниже нормы.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что ожидает в Москве до 15 см снега к 26 ноября.