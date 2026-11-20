Первая в этом сезоне метель может начаться в Москве уже на следующей неделе. Об этом сообщила сайту телеканала «Звезда» синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторник вечером и днем в среду в московском регионе усилится ветер, что на фоне снега может привести к первой метели сезона.

До этого в Москве сохранятся относительно теплые выходные. В субботу температурная аномалия составит около 4–5 градусов выше нормы, погоду определит атлантический циклон — ожидается облачность с дождями и от 2 до 7 мм осадков за сутки.

В воскресенье атмосферное давление начнет повышаться, существенных осадков не прогнозируется, но ночью и утром местами возможна гололедица. Днем в Москве ожидается от +1 до +3 градусов, по области от -1 до +4, а ночью в Подмосковье — до -3.

В начале следующей недели давление еще немного повысится: в понедельник ожидается облачная погода и небольшой снег, температура ночью станет отрицательной даже в Москве, снежный покров начнет восстанавливаться. Во вторник днем прогнозируется от -2 до +3 градусов, в среду от -4 до +1. На фоне похолодания и усиления ветра погода станет более зимней.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал устойчивый снежный покров в Москве.