Устойчивый снежный покров может сформироваться в столичном регионе 24–25 ноября с приходом южного циклона, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По его словам, похолодание начнётся раньше. Утром в субботу, 21 ноября, температура ещё составит +4…+6 градусов, а в первой половине дня пройдут дожди. К вечеру воздух остынет примерно до нуля, в ночь на воскресенье возможны слабые заморозки и гололедица.

Днём 22 ноября синоптик ожидает около 0…+1 градуса. Близкая к этому температура сохранится и в начале следующей недели.

Во вторник и среду, 24–25 ноября, дневная температура, по прогнозу Шувалова, опустится до −1…−3 градусов и выпадет снег. Его количество пока зависит от траектории циклона: будет снегопад умеренным или сильным, синоптик ещё не берётся уточнять.