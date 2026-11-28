Синоптик Михаил Леус сообщил о высоком атмосферном давлении в Москве, которое должно составить 765 миллиметров ртутного столба 28 ноября.

«Москва: очень высокое атмосферное давление. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров трутного столба, что существенно, на 17-19 единиц выше нормы», — написал в Max Михаил Леус.

Он добавил, что в регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами выпадет снег.

Ранее «Роскосмос» показал, как выглядит с орбиты циклон, который принес первый снег в Москву.