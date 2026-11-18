«Роскосмос» показал, как выглядит с орбиты циклон, принесший первый снег в Москву. В канале в мессенджере «Макс» опубликован космический снимок атмосферного вихря.

«Циклон попал в объективы спутников "Роскосмоса". Первый снег в столице зафиксирован из космоса!» - говорится в посте под фото.

В «Роскосмосе» сообщили, что наблюдение за прохождением циклона и за изменениями погоды ведутся с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве высота снежного покрова местами достигает 3 см, однако уже к вечеру 19 ноября от первого снегопада не останется и следа.

Напомним, «Роскосмос» также обнародовал снимки Земли, сделанные российским спутником с расстояния более 35 тыс. километров во время солнечного затмения 12 августа.