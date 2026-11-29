За ночь 29 ноября силы противовоздушной обороны сбили 1017 беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

Атаке подверглись два десятка регионов. По данным военного ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, а также в Московском регионе, Республике Татарстан и Республике Крым.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 ноября атаке вновь подверглись промышленные предприятия Самарской области, — предыдущий раз дроны пытались ударить по объектам региона ночью 28 ноября.