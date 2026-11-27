Школьник из Гвинеи Алимоу Соу с помощью картона, дерева, металла и деталей от старой бытовой электроники самостоятельно собрал робота, который очень похож на президента республики Мамади Думбуя, написал портал Africa Guinée.

При этом у юноши не было доступа к лаборатории и современному оборудованию. Устройство, которое создал учащийся 10-го класса в городе Нзерекоре, можно приводить в движение дистанционно.

По словам Алимоу, создание робота стало попыткой внести вклад в развитие Гвинеи, а не просто техническим экспериментом. Школьник заявил, что хотел, чтобы изобретение выполняло бы полезные для страны задачи, для чего сделал его похожим на президента.

Молодой человек начал разработку устройства ещё в 2022 году. При этом работа затруднялась недостатком денег и отсутствием поддержки. Алимоу решил самостоятельно собирать средства и откладывал каждый день по 5 тысяч гвинейских франков (примерно 0,56 доллара США) с тех денег, которые ему давали на завтрак.

Накопленную сумму он тратил на покупку материалов и комплектующих. Детали также извлекались из старых DVD-проигрывателей и других устройств. Юноша отметил, что ему удобнее работать с железом, но из-за ограниченных финансовых возможностей пришлось использовать вместо металла менее прочный картон.

Десятиклассник рассказал, что начал интересоваться электроникой в 2015 году. Один из знакомых научил его основам работы с электрическими устройствами, в частности, показал, как подключать лампочки. Кроме того, школьник исследовал устройство разнообразных приборов, разбирал устаревшие механизмы и экспериментировал с найденными деталями.

Алимоу также задумался над созданием системы регулирования дорожного движения и работал над устройством для защиты экранов мобильных телефонов.

Напомним, ранее сообщалось, что инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали шестиногого робота, который движется за счёт сжатого воздуха и развивает скорость до 4,72 метра в секунду без электронных компонентов. Конструкцию создали с помощью 3D-принтера и эластичного материала.