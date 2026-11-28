Сексолог и психолог Александра Миллер рассказала о главном женском комплексе и дала совет, как с ним справиться. По её словам, у женщин чаще всего встречается комплекс по поводу внешности и несоответствия некому выбранному образу, а в его корне лежит страх отвержения.

«У женщин чаще — внешность и несоответствие образу. В его корне страх отвержения. Пока вы воспринимаете каждое свидание как экзамен, психика ищет недостатки в другом, чтобы защититься заранее», — пояснила Миллер.

Специалист подчеркнула, что универсального совета «полюбить себя» недостаточно. По её мнению, главное — снизить ставки.

«Совет тут только один, и он не про „полюби себя“. Он про снижение ставок. Перестать искать идеального и начать искать комфортного — того, с кем можно быть неидеальным. И да, начать с себя. Невозможно поверить, что вас выберет кто-то, если вы сами себя не выбрали», — заключила сексолог.

Ранее американское издание The Washington Times опубликовало исследование, согласно которому на Западе только 17% молодых людей активно ищут серьезные отношения. 58% респондентов признались, что вообще не ходят на свидания.