Сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru объяснила, как на человека влияет длительная жизнь без интимной близости и отношений.

Поводом стало признание актрисы Эрики Элениак, известной по роли спасательницы Шони Макклейн в первых трёх сезонах сериала «Спасатели Малибу».

По словам Миллер, с физиологической точки зрения жизнь без секса может быть полноценной — организм не «сломается». Однако психологически важно различать два разных состояния: добровольную свободу от отношений и защитную закрытость после пережитой боли.

«С точки зрения физиологии — да, жизнь без секса может быть полноценной. Организм не сломается, но с точки зрения психологии нужно различать две вещи. Одно дело — свобода: „я не хочу отношений, мне и так хорошо“. Другое — защита: „я не подпускаю никого, потому что боюсь, что снова будет больно“», — сказала Александра Миллер.

Комментируя ситуацию Элениак, специалист отметила, что в данном случае речь идёт именно о защитном механизме:

«Она не „выбрала одиночество“ — она закрыла дверь на замок после того, как через эту дверь однажды ворвалась боль».

Сама актриса ранее рассказала, что за последние 15 лет у неё не было ни свиданий, ни близких отношений с мужчинами. Своё состояние она описала так:

«Моя личная жизнь покрыта паутиной. Это мавзолей, заколоченный гвоздями».

По словам Элениак, причиной такого решения стал тяжёлый разрыв с отцом её дочери Рохом Дэйглом. В 2006 году актриса родила дочь Индиану, а после расставания с мужчиной решила оградить ребёнка от возможных переживаний из-за новых неудачных романов. Актриса подчёркивает, что с дочерью у неё сложились очень тёплые и близкие отношения, и о своём одиночестве она не жалеет.

Эрика Элениак получила широкую известность благодаря роли Шони Макклейн в «Спасателях Малибу» в конце 1980-х — начале 1990-х, а также снималась в художественных фильмах, включая «В осаде» (1992). В середине 2000-х она вышла замуж за кинооператора Роха Дэйгла, однако брак завершился расставанием.

Психологи отмечают, что отказ от новых отношений после тяжёлого разрыва нередко выполняет функцию эмоционального «щита»: человек бессознательно избегает ситуаций, в которых может снова столкнуться с отвержением или утратой.