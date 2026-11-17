Внутренняя коммуникационная система Агентства национальной безопасности (АНБ) США под названием NSA Net вышла из строя. Об этом информирует CNN, ссылаясь на шесть источников. Аналогичные сведения приводит The Wall Street Journal (WSJ), опираясь на данные американских должностных лиц.

Через NSA Net сотрудники АНБ обмениваются материалами с грифом секретности. Как указывает CNN, следов хакерского вмешательства не обнаружено. Ведомство сейчас оценивает, насколько широко распространилась неисправность.

Сбой в сети АНБ не отразился на доставке экстренных разведданных президенту Дональду Трампу. Об этом рассказали действующий и бывший чиновники из США. Для защищённой связи с Трампом правительство вправе задействовать альтернативные каналы и запасные сети. Сейчас американский лидер пребывает на Филиппинах. Уже завтра он намерен прибыть в Китай, где проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает WSJ, специалисты АНБ устанавливали обновление программного обеспечения, чтобы закрыть уязвимые места в системе. На период работ сеть NSA Net была деактивирована.

В пятницу, 13 ноября, на территории США на несколько часов остановилось авиасообщение. Причиной стал крупный сбой в работе системы, из-за которого тысячи рейсов задержали или отменили. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выяснило, что источником проблемы оказался один-единственный маршрутизатор, расположенный в штате Арканзас.