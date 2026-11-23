Утрата способности сопереживать связана с развитием лобно-височной деменции, выяснили ученые. Результаты нового исследования опубликовало издание Medical Xpress.

Исследователи привлекли к своей работе две группы по 28 человек: участники одной были здоровыми людьми, у участников второй была диагностирована лобно-височная деменция.

Добровольцам показывали руки, которые прокалывали иглами, и руки, до которых прикасалась ватная палочка. Когда участники смотрели на изображения, исследователи изучали реакцию их мозга с помощью МРТ.

Оказалось, что у здоровых людей передний островок, передняя поясная извилина и таламус активно реагировали на кадры с неприятными и болезненными воздействиями. У пациентов с лобно-височной деменцией активность этих областей была значительно ниже.

Было также установлено, что снижение активности указанных частей мозга совпадало с выраженностью нарушений эмпатии у участников с деменцией, которую оценивали родственники испытуемых.

Как считают ученые, результаты их эксперимента говорят о связи между работой областей мозга, которые обрабатывают телесные ощущения, и способностью эмоционально откликаться на чужую боль.

Отмечается, что одним из проявлений лобно-височной деменции действительно является то, что человек становится эмоционально отстраненным и неспособным сопереживать, в том числе по отношению к близким.